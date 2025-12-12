Сооснователь Oracle за день потерял почти 25 млрд долларов

Сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон за сутки потерял почти 25 млрд долларов на фоне обвала акций компании. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Накануне акции Oracle подешевели почти на 11%, опустившись до 198,85 доллара за бумагу, а на предторгах падение продолжилось — до 197,1 доллара. Причиной распродажи стал опубликованный финансовый отчёт компании: инвесторов разочаровали показатели выручки за последний квартал финансового года, в том числе результаты облачного подразделения.
В результате состояние Эллисона сократилось до 258 млрд долларов, и он опустился на третье место в списке богатейших людей мира, уступив вторую строчку сооснователю Google Ларри Пейджу с состоянием 268 млрд долларов. Лидером рейтинга остаётся основатель Tesla Илон Маск, чьё состояние оценивается в 462 млрд долларов. Oracle была основана в 1977 году, штаб-квартира компании находится в Остине (штат Техас).
Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg оценило возможную стоимость создания американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп. По расчётам агентства, проект может обойтись примерно в 1,1 трлн долларов, не включая расходы на эксплуатацию, персонал и разработку новых технологий, а даже более ограниченный вариант системы потребует не менее 844,4 млрд долларов.