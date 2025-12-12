Сооснователь Oracle за день потерял почти 25 млрд долларов

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg оценило возможную стоимость создания американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», о которой ранее говорил президент США Дональд Трамп. По расчётам агентства, проект может обойтись примерно в 1,1 трлн долларов, не включая расходы на эксплуатацию, персонал и разработку новых технологий, а даже более ограниченный вариант системы потребует не менее 844,4 млрд долларов.