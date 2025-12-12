Дорожная карта по реализации услужно-инвестиционного соглашения будет разработана между Беларусью и Китаем

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия по реализации международного договора, а также направления работы по использованию потенциала документа в прикладной плоскости. В краткосрочной перспективе планируется разработать комплексную дорожную карту по реализации соглашения, а также начать работу по информированию бизнес-сообщества о гарантиях, предоставляемых в соответствии с положениями документа.