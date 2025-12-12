Дорожная карта по реализации услужно-инвестиционного соглашения будет разработана между Беларусью и Китаем

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будет разработана комплексная дорожная карта по реализации услужно-инвестиционного соглашения между Беларусью и Китаем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства экономики.
12 декабря в онлайн-формате состоялась рабочая встреча заместителя министра экономики Алеси Абраменко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Александром Червяковым. Центральной темой обсуждения стало вступление в силу услужно-инвестиционного соглашения между правительствами Беларуси и Китая, подписанного 22 августа 2024 года.
«С 1 января 2026 года вступает в силу Соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем. Это масштабный документ интеграционного характера, который стал знаковой точкой в развитии белорусско-китайского сотрудничества», — отметила заместитель министра.
В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия по реализации международного договора, а также направления работы по использованию потенциала документа в прикладной плоскости. В краткосрочной перспективе планируется разработать комплексную дорожную карту по реализации соглашения, а также начать работу по информированию бизнес-сообщества о гарантиях, предоставляемых в соответствии с положениями документа.
Соглашением закрепляется ряд принципов, которые призваны сформировать среду доверия на рынках Беларуси и Китая, обеспечить условия недискриминации и повысить уровень прозрачности в торговле услугами и инвестициях.
В Беларуси документ ратифицирован законом от 6 февраля 2025 года № 54-З. -0-
Фото Минэкономики.