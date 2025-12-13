Ричмонд
Госдолг Свердловской области с начала 2025 года снизился на 9,9 млрд рублей

Госдолг Свердловской области с начала 2025 года сократился на 9,9 млрд рублей и составил 82,7 млрд руб. Такую цифру озвучил министр финансов Александр Старков на заседании регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета Свердловской области выросли на 10,6%, достигнув 365,2 млрд руб. Основную часть доходов за девять месяцев составили налоговые и неналоговые поступления — 330,7 млрд руб. Безвозмездные поступления составили 34,5 млрд руб.

Значительная часть финансовых средств была направлена на финансирование социальной сферы. Объем расходов на социальные нужды составил 262,2 млрд руб., что соответствует 72,5% от общего объема расходов бюджета региона.

«В Свердловской области благодаря устойчивой экономической ситуации удалось увеличить финансирование социальных расходов. При этом существенно снизился государственный долг и списана часть задолженности региона», — отметил Александр Старков.

По данным на 1 января 2025 года государственный долг региона составлял 92,6 млрд руб. В начале года Средний Урал занимал шестое место по размеру задолженности среди российских субъектов и первое среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). По данным на ноябрь, Свердловская область занимает 10-ю позицию по объему госдолга в России и второе место в УрФО.