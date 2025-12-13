Госдолг Свердловской области с начала 2025 года снизился на 9,9 млрд рублей

По данным на 1 января 2025 года государственный долг региона составлял 92,6 млрд руб. В начале года Средний Урал занимал шестое место по размеру задолженности среди российских субъектов и первое среди регионов Уральского федерального округа (УрФО). По данным на ноябрь, Свердловская область занимает 10-ю позицию по объему госдолга в России и второе место в УрФО.