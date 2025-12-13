Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк сохранил курс евро и курс доллара на 13 декабря

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 13 декабря, субботу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк установил курсы валют на 13 декабря, субботу. Курс доллара, курс евро и курс российского не изменились в сравнении с пятничными курсами.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на субботу, 13 декабря, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9341 белорусского рубля, 1 евро — 3,4335 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7203 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 12 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не корректировались.

Также база данных ввезенных авто изменена в Беларуси.