Нацбанк сохранил курс евро и курс доллара на 13 декабря

Национальный банк установил курсы валют на 13 декабря, субботу. Курс доллара, курс евро и курс российского не изменились в сравнении с пятничными курсами.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 13 декабря, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9341 белорусского рубля, 1 евро — 3,4335 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7203 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 12 декабря, курс евро, курс доллара и курс российского рубля не корректировались.
