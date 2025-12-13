Правительство установило допустимые доли иностранных работников

Например, для строительства допустимая доля иностранцев в большинстве регионов составит 50% от общей численности работников организаций этой сферы. Исключение сделано для 21 региона, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской и Курской областей, Дагестана, Бурятии и еще ряда субъектов РФ. Для некоторых из них установлены свои показатели, причем доля может быть как ниже общероссийской (30% для Дагестана), так и выше. Например, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах допустимый показатель составит 80% от общей численности сотрудников таких организаций.