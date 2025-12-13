Новосибирские аграрии нарастили экспорт и вышли на рынки Израиля и Марокко

Новосибирская область укрепляет позиции на мировом аграрном рынке, продукция АПК региона поставляется уже в 52 страны, включая Израиль и Марокко. Регион лидирует в России по экспорту гречихи, овса, ячменя, рапса, льна, сои и подсолнечника, а также активно наращивает поставки масложировой продукции. Об этом сообщает Vn.ru.
По словам зампреда правительства области Андрея Шинделова, экспорт агропродукции к декабрю 2025 года вырос на 11,3%, а объёмы масложировой продукции увеличились более чем в два раза. Новосибирская область занимает первое место в СФО и девятое в стране по экспорту продукции АПК.
Развитие отрасли поддерживается региональной госпрограммой, в 2025 году аграрии получили 3,7 млрд рублей господдержки. В регионе также реализуются проекты импортозамещения — в Ордынском районе запущено производство рапсового масла и жмыха на отечественном оборудовании с увеличением мощностей вдвое.