Новосибирские аграрии нарастили экспорт и вышли на рынки Израиля и Марокко

По словам зампреда правительства области Андрея Шинделова, экспорт агропродукции к декабрю 2025 года вырос на 11,3%, а объёмы масложировой продукции увеличились более чем в два раза. Новосибирская область занимает первое место в СФО и девятое в стране по экспорту продукции АПК.