Россиянам объяснили, как увеличить зарплату на 25−30%

«В условиях активной цифровизации социально-экономических процессов я бы отметил два важных момента. Во-первых, в сети Интернет на бесплатной и платной основах можно найти большое количество полезных видеоуроков, как для развития мягких и твёрдых (жёстких) навыков. Во-вторых, одним из универсальных направлений повышения своей квалификации, по моему мнению, является именно развитие цифровых компетенций: они востребованы абсолютно везде, они позволяют ускорить и упростить бизнес-процессы в организациях, повысить производительность труда», — сказал он.