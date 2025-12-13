Ричмонд
Россиянам объяснили, как увеличить зарплату на 25−30%

Законные способы увеличения зарплаты на 25−30% назвал экономист Балынин. Он объяснил, какие способы помогут повысить доход.

Источник: Аргументы и факты

Как обеспечить себе рост зарплаты на 25−30%, объяснил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Удвоить шансы как на продвижение по карьерной лестнице, так и на рост заработной платы на 25−30% помогает повышение квалификации. Высококвалифицированные специалисты востребованы абсолютно во всех видах экономической деятельности, во всех профессиях», — отметил экономист.

Эксперт объяснил, что для повышения квалификации не обязательно вкладывать существенные средства.

«В условиях активной цифровизации социально-экономических процессов я бы отметил два важных момента. Во-первых, в сети Интернет на бесплатной и платной основах можно найти большое количество полезных видеоуроков, как для развития мягких и твёрдых (жёстких) навыков. Во-вторых, одним из универсальных направлений повышения своей квалификации, по моему мнению, является именно развитие цифровых компетенций: они востребованы абсолютно везде, они позволяют ускорить и упростить бизнес-процессы в организациях, повысить производительность труда», — сказал он.

Балынин подчеркнул, что к процессу повышения своей квалификации необходимо относиться как к непрерывной деятельности, чтобы оставаться ценным специалистом на рынке труда и претендовать на высокую зарплату.

Ранее Балынин рассказал, как рассчитать выплаты по больничному листу.