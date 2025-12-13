С 1 января максимальное пособие по уходу за ребенком составит 83 тыс руб

«С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 20,7% и составит 27 093 ₽ в месяц. Это повышение станет ориентиром для расчёта детских пособий, за счет чего семьи смогут рассчитывать на увеличение социальной поддержки. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет вырастет и составит с февраля 10 558,50 ₽ Максимальный размер пособия для работающих родителей составит порядка 83 тыс руб.», — объяснил он.