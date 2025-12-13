Обнародовано, что активы России в Евросоюзе заморозили до расчетов с Украиной

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России — около 300 млрд евро. Более 200 млрд из этой суммы находятся в Евросоюзе. Крупнейший объем — порядка 180 млрд евро — размещен на счетах бельгийской системы Euroclear.