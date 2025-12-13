Стало известно, как Минпромторг собирается перекроить торговлю в России

Согласно дорожной карте Минпромторга, проект был разработан по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025. В пояснительных материалах указано, что необходимость новой модели связана с глубокой трансформацией торговой отрасли. За последние годы на рынке появились и активно развиваются маркетплейсы, а крупные и средние игроки перешли к омниканальным форматам, совмещающим онлайн- и офлайн-торговлю.