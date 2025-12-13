Стало известно, как Минпромторг собирается перекроить торговлю в России

Минпромторг подготовил новую национальную модель торговой деятельности, включающую 12 законодательных инициатив. Документ затрагивает сетевую и несетевую розницу и уже вызвал настороженную реакцию бизнеса.
Как следует из материала Известий, новая модель предусматривает ужесточение требований к продавцам и маркетплейсам, а также ряд послаблений для розничных рынков. Отдельным пунктом в документе обозначено появление нового формата пивных фестивалей. Представители компаний опасаются, что предлагаемые меры могут существенно изменить правила работы на рынке и требуют дополнительной доработки.
Согласно дорожной карте Минпромторга, проект был разработан по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025. В пояснительных материалах указано, что необходимость новой модели связана с глубокой трансформацией торговой отрасли. За последние годы на рынке появились и активно развиваются маркетплейсы, а крупные и средние игроки перешли к омниканальным форматам, совмещающим онлайн- и офлайн-торговлю.
Отдельно отмечается изменение структуры бизнеса. Значительная часть торговых компаний, включая малый бизнес, перешла в более зрелую и формализованную стадию развития. В отличие от 1990-х и 2000-х годов, сектор розницы стал более упорядоченным и регулируемым.
Ключевая цель плана — создание единой современной системы регулирования, которая объединит традиционную сетевую торговлю и платформенные форматы. В Минпромторге рассчитывают, что новая модель позволит выровнять конкурентные условия, сократить контрабанду и оборот небезопасной продукции, повысить доступность социально значимых товаров, а также усилить поддержку малого бизнеса и отечественных производителей.
