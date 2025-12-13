В Минфине предупредили о росте цен на жилье из-за семейной ипотеки

«Распространение действия программы (“семейная ипотека” — ред.) на вторичный рынок жилья на всей территории РФ может привести к росту объема выдачи льготных ипотечных кредитов, а, следовательно, к существенному повышению спроса. В результате могут увеличиться цены на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан», — сказано в документе.
«На ипотечном рынке возникли существенные диспропорции, когда значительная доля ипотечных кредитов выдается за счет льготных ипотечных программ (свыше 90% выданных ипотечных кредитов на первичном рынке жилья), а доля выдачи ипотечных кредитов в рамках льготной ипотечной программы “семейная ипотека” составляет более 88% от объема выдачи льготных ипотечных кредитов в рамках льготных ипотечных программ», — говорится в документе.
В ведомстве также напомнили, что ранее правительством РФ были внесены изменения в программу семейной ипотеки в части ее распространения на вторичный рынок жилья для семей с одним ребенком до 6 лет на всей территории России в городах, где строится два и менее новых дома, за исключением населенных пунктов, входящих в состав Москвы и Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской областей, включив покупку жилья в многоквартирных домах, которые не должны быть признаны непригодными для постоянного проживания, не должны являться аварийными, а также не должны быть старше 20 лет по состоянию на дату заключения кредитного договора.