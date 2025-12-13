Объяснено, почему микроквартиры-студии в России рискуют стать неликвидом

Жилье площадью около 10 квадратных метров в перспективе может потерять спрос и превратиться в проблемный актив. Такой вывод прозвучал на заседании комиссии по жилищной политике при Общественном совете Минстроя.
По оценке президента фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, популярность микроквартир связана не с осознанным выбором покупателей, а с их финансовыми ограничениями. Рынок подстраивается под низкую платежеспособность, предлагая минимальные площади, однако запросы на комфорт постепенно растут. Все больше людей работают удаленно, хранят больше вещей и нуждаются в полноценном жилом пространстве.
По мере роста доходов интерес к жилью экстремально малого формата будет снижаться. В этой ситуации встанет вопрос о дальнейшей судьбе таких объектов. Один из возможных сценариев — объединение микроквартир с соседними помещениями, однако заранее такие решения, как правило, не закладываются.
Отдельно отмечается, что застройщики не ориентируются на долгосрочные последствия. Продажа микроквартир рассматривается как способ быстро реализовать проект, при этом покупателям зачастую не разъясняется, что в будущем такое жилье может оказаться труднореализуемым на рынке.
Анализ структуры нового жилищного строительства показывает перекос в сторону однокомнатных квартир. Основной прирост в многоквартирных домах приходится именно на них. При этом жилья с четырьмя и более комнатами строится более чем в два раза меньше, чем требуется для семей из четырех и более человек.
Ранее Минстрой рекомендовал регионам согласовывать проекты домов, где минимальная площадь квартир-студий начинается от 28 кв. м. Окончательное решение остается за местными властями. Мера увязана с национальными целями по повышению обеспеченности жильем — до 33 кв. м на человека к 2030 году — и направлена на улучшение качества проживания.
