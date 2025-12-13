Объяснено, почему микроквартиры-студии в России рискуют стать неликвидом

Анализ структуры нового жилищного строительства показывает перекос в сторону однокомнатных квартир. Основной прирост в многоквартирных домах приходится именно на них. При этом жилья с четырьмя и более комнатами строится более чем в два раза меньше, чем требуется для семей из четырех и более человек.