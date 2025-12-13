Бюджетно закупиться: челябинцам к Новому году предлагают недорогую черную и красную икру

В Челябинске цены на икру палтуса определили в 135 — 450 рублей за банку.
Челябинцам к Новому году предлагают купить красную и черную икру «с рук» стоимостью не более 300 рублей за банку. Продавцы заявляют о наличии сертификатов и свежих дат, а также предлагают самовывоз и доставку по выходным. Сколько стоят бюджетные варианты от красной икры лососевых пород до окрашенной черной икры палтуса — выяснило URA.RU.
«Сертификаты все в наличии. Также есть бесплатная доставка в выходные дни, самовывоз в любое время. Жестяная банка чавыча и кета — 200 рублей за штуку, стекло: чавыча, форель, палтус — 300 рублей за штуку», — говорится в объявлении одного из продавцов на сайте «Авито».
Продавцы уверяют о наличии сертификатов и скидках при оптовом закупе.
Самые доступные варианты относятся к красной икре в жестяной таре. Банку зернистой лососевой икры весом 140 граммов предлагают по цене от 100 до 120 рублей за штуку. Почти во всех объявлениях при покупке от 10 банок стоимость снижается: до 110 рублей, а при мелком опте — до 95 рублей. В объявлениях чаще всего указаны кета и чавыча. Продавцы отдельно подчеркивают, что продукция не является имитацией и соответствует требованиям ГОСТ.
Икра в стеклянных банках стоит дороже. Красную икру из форели, кеты, чавычи или нерки весом 220 граммов продают по цене от 185 до 239 рублей за банку, а в отдельных объявлениях стоимость достигает 300 рублей. Продавцы также указывают, что при покупке от 10 банок готовы делать скидки. Доступен и вариант покупки ассорти из нескольких видов икры.
Черная икра в основном представлена окрашенной икрой палтуса и щуки. Жестяные банки весом 140 граммов продают по цене от 135 до 150 рублей. Более объемные банки на 220−225 граммов предлагают по 179−450 рублей.