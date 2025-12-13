Власти Татарстана отказались снизить налог на имущество для торговых центров

Правительство Татарстана отклонило предложение Национального совета торговых центров о дополнительной поддержке отрасли, включая снижение налога на имущество. В запросах Минфину и Госсовету республики организация просила отложить введение повышенной ставки налога на имущество для крупных торговых объектов, запланированное на 2027 год, а также ввести субсидии.
В официальных ответах ведомства пояснили, что бюджет региона на 2025−2027 годы не предусматривает средств для таких преференций. Кроме того, в текущей экономической ситуации принятие решений, которые могут снизить доходы консолидированного бюджета, сочли нецелесообразным.
В Национальном совете торговых центров указывают, что совокупная налоговая нагрузка на отрасль продолжает расти. Это, наряду с высокими процентными ставками, создает серьезные риски для развития торговой недвижимости в следующем году.
Напомним, около аэропорта Казани планируют построить огромный торговый городок. Аутлет-центр займет территорию в 20 гектаров.