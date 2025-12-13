Власти Татарстана отказались снизить налог на имущество для торговых центров

Правительство Татарстана отклонило предложение Национального совета торговых центров о дополнительной поддержке отрасли, включая снижение налога на имущество. В запросах Минфину и Госсовету республики организация просила отложить введение повышенной ставки налога на имущество для крупных торговых объектов, запланированное на 2027 год, а также ввести субсидии.