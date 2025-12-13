Выяснилось, на кого оформлена квартира, проданная Ларисой Долиной

История получила широкий общественный резонанс летом прошлого года, когда Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. По ее словам, в течение четырех месяцев аферисты убеждали ее продать квартиру, после чего под предлогом сохранности средств заставили перевести деньги на так называемые безопасные счета и передать наличные курьеру. Общий ущерб, по оценке следствия, составил не менее 317 млн рублей.