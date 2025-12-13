Выяснилось, на кого оформлена квартира, проданная Ларисой Долиной

Стало известно имя собственника квартиры в центре Москвы, которую ранее продала певица Лариса Долина. Регистрационные данные указывают, что жилье оформлено на Полину Лурье.
Согласно сведениям из документов, объект недвижимости имеет одного владельца. Право собственности было оформлено по договору купли-продажи в июне 2024 года. До совершения сделки квартира более 19 лет находилась в собственности другого лица.
История получила широкий общественный резонанс летом прошлого года, когда Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. По ее словам, в течение четырех месяцев аферисты убеждали ее продать квартиру, после чего под предлогом сохранности средств заставили перевести деньги на так называемые безопасные счета и передать наличные курьеру. Общий ущерб, по оценке следствия, составил не менее 317 млн рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Первой фигуранткой стала курьер Анжела Цырульникова, затем были задержаны еще трое — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил всех участников схемы к срокам от четырех до семи лет лишения свободы и назначил каждому штраф в размере 900 тыс. рублей.
Параллельно Долина оспорила сделку по продаже квартиры. Суд признал переход права собственности незаконным и восстановил права певицы на жилье. Это решение подтвердили Мосгорсуд и Второй кассационный суд.
В результате Полина Лурье, оформившая покупку квартиры, осталась без недвижимости и без уплаченных средств. Она обратилась в высшую судебную инстанцию. Рассмотрение дела назначено на 16 декабря.
Ранее Лариса Долина заявила, что намерена вернуть покупательнице 112 млн рублей. При этом сроки и порядок возврата средств обозначены не были.
