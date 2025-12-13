Раскрыта дата, после которой цены в российских магазинах взлетят до небес

Цены на продукты в России ближе к праздникам снова пойдут вверх и после 20 декабря могут выйти на максимальные значения. Об этом предупредил доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
По его оценке, точный масштаб подорожания сейчас назвать сложно, но в аналогичный период прошлого года основные позиции перед Новым годом прибавляли в цене на 10−15%. На фоне сохраняющейся продовольственной инфляции торговля, как ожидается, будет пытаться поднять ценники по большинству товарных групп, даже без учета сезонных колебаний.
Главный драйвер конца декабря — всплеск спроса. Новый год остается массовым праздником для всех категорий покупателей, что неизбежно подталкивает продажи традиционного набора. В зоне риска, по словам эксперта, ингредиенты для салатов — яйца, горох и другие позиции, а также икра, шампанское и прочие вина.
Отдельно отмечается реакция потребителей на рост цен в 2025 году. По оценке Холода, часть покупателей уже перешла на более дешевую продукцию и сократила спрос. На этом фоне просело потребление даже относительно недорогих видов мяса — свинины и птицы. Это, как считают эксперты, временно сдержало попытки переложить рост издержек на конечного покупателя.
При этом сохраняется риск конъюнктурного скачка. Если предложение будет сокращаться вслед за падением спроса, а затем спрос резко вернется, цены могут вырасти уже из-за дисбаланса, даже без дополнительного инфляционного давления. Пока, по оценке экономиста, такой сценарий не реализовался.
Часть подорожания, как отмечается, может быть связана не с праздниками, а с общим разгоном инфляции. В числе примеров называются картофель, капуста, свекла и другие овощи. При этом после праздников в январе магазины, по прогнозу, вряд ли будут откатывать цены назад: уровень, достигнутый в пиковые даты, может закрепиться. В начале января обычно фиксируется спад покупательской активности, оживление ожидается ближе к середине месяца, а дальнейшая динамика цен будет зависеть от общего уровня инфляции.
Ранее Федеральная антимонопольная служба напомнила продавцам о недопустимости необоснованного повышения цен перед новогодними праздниками. Подчеркивалось, что при выявлении случаев недобросовестного завышения цен регулятор будет принимать меры к нарушителям.
