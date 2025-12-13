Раскрыта дата, после которой цены в российских магазинах взлетят до небес

Часть подорожания, как отмечается, может быть связана не с праздниками, а с общим разгоном инфляции. В числе примеров называются картофель, капуста, свекла и другие овощи. При этом после праздников в январе магазины, по прогнозу, вряд ли будут откатывать цены назад: уровень, достигнутый в пиковые даты, может закрепиться. В начале января обычно фиксируется спад покупательской активности, оживление ожидается ближе к середине месяца, а дальнейшая динамика цен будет зависеть от общего уровня инфляции.