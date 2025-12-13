Стало известно, сколько Euroclear заработал на замороженных активах России

По подсчетам на основе данных самой организации, в 2022 году Euroclear заработал около 821 млн евро за счет активов Банка России и частных российских инвесторов, попавших под санкции. В 2023 году доходы выросли до 4,4 млрд евро, а в прошлом году достигли 6,9 млрд. Еще 3,9 млрд евро депозитарий получил за девять месяцев текущего года.