Стало известно, сколько Euroclear заработал на замороженных активах России

Бельгийский депозитарий Euroclear с начала 2022 года получил многомиллиардные доходы от удерживаемых российских активов. Совокупная сумма приближается к 16 млрд евро.
По подсчетам на основе данных самой организации, в 2022 году Euroclear заработал около 821 млн евро за счет активов Банка России и частных российских инвесторов, попавших под санкции. В 2023 году доходы выросли до 4,4 млрд евро, а в прошлом году достигли 6,9 млрд. Еще 3,9 млрд евро депозитарий получил за девять месяцев текущего года.
Основная часть этих средств связана с замороженными активами Банка России. Их отдельный учет Euroclear начал только в прошлом году. С этого момента доходы от резервов ЦБ составили 8,9 млрд евро. Еще порядка 4 млрд евро, по оценкам, могли приходиться на операции с российскими активами в 2022—2023 годах.
На этом фоне Банк России объявил о подготовке иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В регуляторе заявили, что предметом разбирательства станут попытки ЕС использовать замороженные российские резервы. Сумма требований будет включать не только стоимость самих активов, но и упущенную выгоду. Доходы Euroclear от их удержания могут быть учтены в составе ущерба.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России и заморозили его резервы. Точный объем иммобилизованных средств официально не раскрывается, однако на счетах Euroclear, по оценкам, заблокировано около 180 млрд евро активов ЦБ.
Параллельно Еврокомиссия продолжает добиваться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов в интересах Киева. Обсуждается схема кредита на сумму от 185 до 210 млрд евро. Против инициативы выступают Бельгия, Венгрия, сам Euroclear и Европейский центральный банк. Несмотря на это, предложение направлено на техническое согласование и вынесено на обсуждение европейского саммита в середине декабря.
Ранее страны ЕС согласовали решение о заморозке активов Банка России на неопределенный срок.
