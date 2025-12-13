В Ташкенте приостановили работу самсушечных в трех районах из-за антисанитарии

Многие подобные заведения готовят продукцию буквально прямо у дороги. Разумеется, никакой защиты от попадания вредных веществ или грязи в еду здесь не было — вся пыль, грязь и микробы отправлялись прямиком к покупателю с самсой.
Проверки также показали: сырые и готовые продукты часто хранятся вместе, посуда и оборудование покрыты слоем грязи, персонал работает без специальной одежды и не проходит медосмотр, а уборка и дезинфекция помещений давно стали редкостью. Из-за отсутствия должного контроля в некоторых самсушечных уже появилась целая популяция тараканов.
Такая обстановка — прямая угроза здоровью. В этих условиях достаточно одного заражённого продукта, чтобы вспыхнула волна массовых отравлений.
За такие грубые нарушения на работников заведений были составлены административные протоколы, а деятельность самсушечных была немедленно приостановлена до устранения всех выявленных проблем.
Специалисты напоминают: готовить и продавать пищу можно только при строгом соблюдении санитарных норм, а проверки таких объектов будут продолжаться.
Вывод прост: будьте аккуратны с тем, что покупаете на улице, и десять раз подумайте, прежде чем пообедать в сомнительной забегаловке. Ваша безопасность — в ваших руках!