В Ташкенте приостановили работу самсушечных в трех районах из-за антисанитарии

Vaib.uz (Узбекистан. 13 декабря). В столице продолжаются проверки объектов общественного питания — на этот раз под прицел СЭС попали самсушечные Учтепинского, Бектемирского и Янгихаётского районов. Результаты оказались настолько удручающими, что их лучше не показывать людям, которые покупали здесь еду.