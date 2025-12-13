«РКС-Самара» обновили 200 метров коллектора без остановки стоков

На улице Алма-Атинской завершён важный этап реконструкции Главного Безымянского коллектора. Команда «РКС-Самара» переложила 200 метров трубопровода диаметром полтора метра — это более половины от всего ремонтируемого участка длиной 394 метра.
Главный Безымянский коллектор — крупная подземная сеть протяжённостью 38 километров, принимающая стоки из Кировского, Промышленного и Красноглинского районов. Построенная в 1970-е годы железобетонная система за десятилетия значительно износилась: газовая коррозия разрушает материал, а современная плотная застройка создаёт нагрузки, не предусмотренные при проектировании. Без модернизации возрастает риск крупных аварий.
Проект требует предельной точности и отработанных технологий. Специалисты работают в режиме «живой хирургии» — заменяют участки коллектора, сохраняя бесперебойное функционирование системы. Ранее подобные работы уже проводились на проспекте Юных Пионеров, улицах Ставропольской и Олимпийской, возле Самарской ТЭЦ и в поселке Мехзавод.
На время ремонта движение по Алма-Атинской ограничено: участок от ТЦ «Самара-Лада» до улицы Ставропольской закрыт. Временные неудобства для водителей — необходимая мера ради долгосрочной и надёжной работы городской инфраструктуры, подчеркнули в «РКС-Самара».