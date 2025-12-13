Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«РКС-Самара» обновили 200 метров коллектора без остановки стоков

Работы ведутся в уникальном формате: замена конструкций происходит при непрерывном движении сточных вод, так как остановить работу коллектора технически невозможно.

Источник: ООО «Концессии водоснабжения»

На улице Алма-Атинской завершён важный этап реконструкции Главного Безымянского коллектора. Команда «РКС-Самара» переложила 200 метров трубопровода диаметром полтора метра — это более половины от всего ремонтируемого участка длиной 394 метра.

Главный Безымянский коллектор — крупная подземная сеть протяжённостью 38 километров, принимающая стоки из Кировского, Промышленного и Красноглинского районов. Построенная в 1970-е годы железобетонная система за десятилетия значительно износилась: газовая коррозия разрушает материал, а современная плотная застройка создаёт нагрузки, не предусмотренные при проектировании. Без модернизации возрастает риск крупных аварий.

Проект требует предельной точности и отработанных технологий. Специалисты работают в режиме «живой хирургии» — заменяют участки коллектора, сохраняя бесперебойное функционирование системы. Ранее подобные работы уже проводились на проспекте Юных Пионеров, улицах Ставропольской и Олимпийской, возле Самарской ТЭЦ и в поселке Мехзавод.

На время ремонта движение по Алма-Атинской ограничено: участок от ТЦ «Самара-Лада» до улицы Ставропольской закрыт. Временные неудобства для водителей — необходимая мера ради долгосрочной и надёжной работы городской инфраструктуры, подчеркнули в «РКС-Самара».