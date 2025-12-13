«РКС-Самара» обновили 200 метров коллектора без остановки стоков

Главный Безымянский коллектор — крупная подземная сеть протяжённостью 38 километров, принимающая стоки из Кировского, Промышленного и Красноглинского районов. Построенная в 1970-е годы железобетонная система за десятилетия значительно износилась: газовая коррозия разрушает материал, а современная плотная застройка создаёт нагрузки, не предусмотренные при проектировании. Без модернизации возрастает риск крупных аварий.