Цена на домашнюю утку к Новому году в Челябинске выросла: фермеры просят до 700 рублей за килограмм

Стоимость домашней утки доходит до 700 рублей за килограмм, гуся — 750.
Цены за утку в Челябинской области к Новому году достигают 700 рублей за килограмм. В среднем фермеры просят 550 рублей, а вес одной тушки чаще всего составляет от 2,5 до 3,5 килограмма. Сколько стоит купить гуся или утку у фермеров по объявлению — разбиралось URA.RU.
Наиболее распространенные предложения касаются утки мулард. Челябинские фермеры продают такие тушки весом 2,5−3 килограмма в среднем по 550 рублей за килограмм. В более бюджетных вариантах цена начинается от 440−500 рублей, как правило, за утку весом до 3,6 килограмма без дополнительной обработки.
При этом стоимость доходит до 700 рублей за килограмм, если речь идет о вакуумной упаковке или личном подворье с небольшим объемом мяса. Такие продавцы указывают, что птица выращивалась в сельской местности на натуральных кормах, чистой воде и траве за пределами Челябинска.
Стоимость фермерской утки к новогоднему столу выросла на 22 — 50%
По сравнению с прошлым годом стоимость утки заметно выросла. В преддверии встречи 2025 года средняя цена составляла около 450 рублей за килограмм. Сейчас основная масса предложений держится на уровне 550 рублей. Рост составил примерно 22%, а по максимальным ценам увеличение достигает 50%.
Гусь для новогоднего стола обойдется дороже. Чаще всего его продают по 600 рублей за килограмм, однако в отдельных объявлениях цена достигает 700−750 рублей. Вес одной тушки обычно составляет от 5 до 7 килограммов, поэтому итоговая сумма покупки может превышать 4000 рублей.
Также фермеры предлагают индоутку. Ее продают по цене от 500 до 600 рублей за килограмм при весе тушки от 1,5 до 3 килограммов. В объявлениях продавцы подчеркивают, что птица выращена без гормонов роста и на свободном выгуле.
Для тех, кто не планирует готовить самостоятельно, доступны и готовые варианты. Утка горячего копчения к Новому году стоит около 900 рублей за килограмм, а копченый гусь обойдется в среднем в 1100 рублей за килограмм. В прошлом году аналогичная продукция стоила на 10% дешевле. Продавцы предупреждают, что к Новому году бронировать заказ необходимо заранее.