Цена на домашнюю утку к Новому году в Челябинске выросла: фермеры просят до 700 рублей за килограмм

Для тех, кто не планирует готовить самостоятельно, доступны и готовые варианты. Утка горячего копчения к Новому году стоит около 900 рублей за килограмм, а копченый гусь обойдется в среднем в 1100 рублей за килограмм. В прошлом году аналогичная продукция стоила на 10% дешевле. Продавцы предупреждают, что к Новому году бронировать заказ необходимо заранее.