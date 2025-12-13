Ричмонд
Беларусбанк предупредил о масштабном обновлении и недоступности многих операций

«Беларусбанк» сообщил о масштабном обновлении ПО и возможных перерывах в работе карт.

Источник: Комсомольская правда

В «Беларусбанке» сказали о масштабном обновлении программного обеспечения в течение недели.

Так, с 22 по 29 декабря будут проводиться масштабные технологические работы по обновлению ПО систем банка. В течение этого времени периодически буду недоступны определенные операции для физических и юридических лиц.

Также во время технологических работ 27 и 28 декабря с 01.00 до 10.00 часов могут быть недоступны основные операции по платежным карточкам: оплата покупок, переводы с карты на карту, снятие наличных средств, просмотр баланса по карточке, а также оплата в ЕРИПе.

— На всякий случай запаситесь и наличными, — предупредили в банке белорусов.

Тем временем бесплатные сеансы популярных фильмов проходят в Минске.