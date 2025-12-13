10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма — что сделают

«Это позволит с учетом последующей поддержки к 2030 году повысить долю региональных дорог в нормативном состоянии с 46,64% (по состоянию на 2025 год) до 51%», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в 2026 году планируется завершение капремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автомобильной дороги Р-280 «Новороссия». А на обновление парка общественного транспорта Крыма выделено более 453 миллионов рублей.
Особое внимание уделили развитию автомобильных пунктов пропуска. В 2025 году в пункте пропуска Джанкой завершены ремонтные работы дорожного полотна, а также обустройство и переоснащение имуществом и оборудованием. Аналогичные мероприятия реализованы в пунктах пропуска Армянск и Перекоп.
«До конца текущего года в Джанкое и Перекопе запланировано введение новых инспекционно-досмотровых комплексов портального типа “Портал-Авто” для досмотра легковых транспортных средств, что повысит оперативность и безопасность контроля на границе», — говорится в сообщении Минтранса.