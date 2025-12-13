Ричмонд
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма — что сделают

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек — РИА Новости Крым. 10 миллиардов рублей направят Крыму на приведение дорог в нормативное состояние. Об этом сообщает Минтранс РФ по итогам встречи главы республики Сергея Аксенова и министра транспорта РФ Андрея Никитина.

Источник: РИА "Новости"

«Это позволит с учетом последующей поддержки к 2030 году повысить долю региональных дорог в нормативном состоянии с 46,64% (по состоянию на 2025 год) до 51%», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2026 году планируется завершение капремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автомобильной дороги Р-280 «Новороссия». А на обновление парка общественного транспорта Крыма выделено более 453 миллионов рублей.

Особое внимание уделили развитию автомобильных пунктов пропуска. В 2025 году в пункте пропуска Джанкой завершены ремонтные работы дорожного полотна, а также обустройство и переоснащение имуществом и оборудованием. Аналогичные мероприятия реализованы в пунктах пропуска Армянск и Перекоп.

«До конца текущего года в Джанкое и Перекопе запланировано введение новых инспекционно-досмотровых комплексов портального типа “Портал-Авто” для досмотра легковых транспортных средств, что повысит оперативность и безопасность контроля на границе», — говорится в сообщении Минтранса.

