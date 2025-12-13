От бытовой химии до медизделий: что выпускают в технопарке «Чирчик»

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В химико-индустриальном технопарке «Чирчик» подвели итоги года и показали новые предприятия, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Сегодня здесь работают 25 резидентов из России, Южной Кореи, Турции и других стран. Только в 2025 году в технопарке открылись восемь новых производств.
«Сумма инвестиций с этих проектов, более $26 млн», — отметил начальник департамента по работе с резидентами Тимур Болтабаев.
По его словам, запуск этих проектов позволит создать свыше 300 рабочих мест.
Среди новых резидентов — производитель знаменитого чистящего средства Azelit.
«Мощность производства у нас 16 тонн в год. Мы выпускаем авто, бытовую и клининговую химию», — рассказал заместитель директора BCG Group Роман Жоголев. По его словам, 30% продукции остается на внутреннем рынке, остальные 70% идут на экспорт в Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан.
В технопарке также работает российское производство одноразовых медицинских изделий. Здесь трудятся 60 жителей Чирчика, большинство из них — женщины.
«Мы производим одноразовые медицинские изделия. Сейчас работаем в основном на экспорт и отправляем продукцию в Россию», — рассказала мастер цеха Алия Кадырова.
Компания уже выполняла заказы и для узбекистанских медучреждений и планирует расширять работу на внутренний рынок.
По мнению резидентов, главное преимущество технопарка — удобная локация.
«Технопарк расположен близко к границе, все обеспечено — охрана, коммуникации, размеры зданий, для нас это было удобно», — говорит начальник производства StP Нурбек Джаникулов.
В следующем году количество резидентов увеличится. Как сообщил Тимур Болтабаев, на 2026 год сформирован пакет из четырех инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше $40 млн. Реализация проектов должна довести объемы производства до 1 019 млрд сумов, а экспорт — до $28 млн.