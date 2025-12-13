От бытовой химии до медизделий: что выпускают в технопарке «Чирчик»

«Мощность производства у нас 16 тонн в год. Мы выпускаем авто, бытовую и клининговую химию», — рассказал заместитель директора BCG Group Роман Жоголев. По его словам, 30% продукции остается на внутреннем рынке, остальные 70% идут на экспорт в Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан.