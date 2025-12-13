Ричмонд
На Кубани разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынке составил 35%

Разрыв в стоимости кв. метра на первичном и вторичном рынке жилья в Краснодарском крае составляет порядка 30−35%.

Источник: Коммерсантъ

Например, в Краснодаре стоимость новостроек — 160 тыс. руб., за кв. м, тогда как по вторичному рынку средняя стоимость составляет 125 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

«Важно понимать, как формируется эта разница. Действительно сильный разрыв будет со старым фондом — хрущевками с устаревшим ремонтом, изношенными инженерными коммуникациями, несовременным форматом планировок. Их преимущество перед новостройками только в местоположении. Цены в таких квартирах могут быть 1,5 раза ниже новостроек и более», — комментирует госпожа Змиевская.

Если сравнивать в рамках одного крупного жилого комплекса квартиры от застройщика и от собственника, то здесь разрыв уже не столь существенный — по оценкам эксперта, в пределах 20%. В этом случае главным фактором разницы является доступность ипотеки.

«“Вторичку” сейчас, в первую очередь, выбирают покупатели со стопроцентной оплатой либо с высоким первоначальным взносом. Недостающий остаток они могут добрать по рыночной ипотеке, с расчетом на то, что погасят ее в течение ближайших лет и тем самым избегут значительной переплаты», — резюмирует Ольга Змиевская.

По данным Центробанка, средний разрыв цен по России между стоимостью квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке в третьем квартале 2025 года достиг 61% — он увеличивается на фоне все большего удорожания новостроек.