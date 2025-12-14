В Башкирии не ожидается дефицита новостроек

Аналитики Дом.рф — оператора программ льготной ипотеки, посчитали соотношение распроданности новостроек к стройготовности в регионах. Это показатель сбалансированности спроса и предложения. Так, 60% и ниже указывают на «затоваренность» — новостроек больше, чем покупатели могут приобрести.
Совокупный строительный портфель застройщиков Башкирии к концу года составляет 3,56 млн кв.м — это жильё, соцобъекты и коммерческая недвижимость. Показатель распроданности к стройготовности в регионе — 54%, на 10 п. п. ниже, чем в декабре 2024. Тогда же показатель был близок к идеалу.
Эксперты отмечают, что сейчас о равновесии рынка можно говорить только в «миллионниках» (78%). В малых же городах показатель находится на рисковом уровне 55%, а, например, в городах с населением 50−250 тыс. чел. — 63%.
Интересно, что отношение распроданности к стройготовности различается и по этажности новостроек. В домах с 17 и более этажами показатель составляет 74%, а в МКД, где 6−9 этажей — 57%. Это объясняется тем, что высокоэтажные дома строятся в крупных населённых пунктах, где спрос выше.
Центробанк прогнозирует на 2026 год ключевую ставку 13−15%, то есть период жёстких условий продолжится. А для оживления рынка недвижимости, полагают эксперты, нужна ставка по ипотеке ниже 15%. Сейчас же она держится на уровне 21,2%.
Ранее сообщали, что Башкирия вошла в тройку лидеров по строительству жилых высоток: в Уфе строятся 23 «небоскрёба» в 30 этажей.