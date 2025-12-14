В Башкирии не ожидается дефицита новостроек

Интересно, что отношение распроданности к стройготовности различается и по этажности новостроек. В домах с 17 и более этажами показатель составляет 74%, а в МКД, где 6−9 этажей — 57%. Это объясняется тем, что высокоэтажные дома строятся в крупных населённых пунктах, где спрос выше.