В ВКО запустили современный завод по переработке масличных культур

Производственная мощность предприятия: до 500 тонн семян подсолнечника в сутки. Завод будет выпускать растительные масла, шрот и пеллеты, что позволит эффективно использовать сырье и расширить ассортимент продукции, востребованной как на внутреннем, так и на внешнем рынке.