Специалисты оценили новогодний стол в России: во сколько обойдется праздничная корзина

Подготовка к новогоднему столу в этом году обойдется россиянам в среднем в 10 тысяч рублей, согласно расчетам РИА Новости, основанным на данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.
В новогоднюю корзину входят продукты для горячего блюда, овощных нарезок, закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также салатов «Оливье» и «Селедка под шубой». Все рассчитано на четверых человек.
Горячее блюдо — это, как правило, запеченная курица с картошкой, которая обойдется в 511 рублей. Овощная нарезка — 512 рублей. Среди закусок самые дорогие бутерброды с красной икрой: продукты для 12 бутербродов стоят 2 666 рублей. Бутерброды со шпротами обойдутся в 304 рубля за те же 12 штук. На мясную и сырную тарелки уйдет 1 237 рублей.
Салат «Оливье» стоит 576 рублей, а «Сельдь под шубой» — 291 рубль на четверых. Разносолы — 230 рублей. Фрукты к праздничному столу обойдутся в 892 рубля, а торт — в 718 рублей.
Шампанское, главный напиток новогодней ночи, стоит в среднем 425 рублей, вино — 513 рублей, коньяк — 820 рублей. Упаковка чая (25 пакетиков) — 85 рублей, сок — 136 рублей, минеральная вода — 78,4 рубля.
