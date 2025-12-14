Ричмонд
Мирзиёев: Будущее нашего сельского хозяйства — это будущее всей страны

День работников сельского хозяйства в республике ежегодно отмечают во второе воскресенье декабря.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Будущее нашего сельского хозяйства — это будущее всей страны, подчеркнул президент РУз Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении работникам сельского хозяйства Узбекистана.

Он с благодарностью отметил их заслуги в ускоренном развитии сельхозотрасли, в целом экономики страны, повышении благосостояния народа, обеспечении продовольственной безопасности.

В этом году, несмотря на трудности, связанные с изменением климата, республика смогла совершить кардинальный прорыв в развитии аграрного сектора.

Высокой урожайности удалось добиться благодаря посеву новых сортов хлопчатника, зерновых, фруктов и овощей, внедрению современных агротехнологий.

«В нынешнем году более чем у 3 тысяч земледельцев-фермеров урожайность хлопка превысила 50−60 центнеров, 1,5 тысячи из них — преодолели отметку в 70 центнеров, а в зерноводстве более 3,5 тысячи опытных фермеров в среднем собрали по 100 центнеров, что, несомненно, свидетельствует о начале нового этапа в развитии этих отраслей», — подчеркнул президент.

Он указал и на рост экспортного потенциала сельского хозяйства. Только в этом году число государств, покупающих узбекскую плодоовощную продукцию, выросло на 18, то есть до 83.

«За этими показателями стоят труд, мужество, самоотверженность наших дехкан и фермеров, работников кластеров, каждого человека, проявившего свои упорство и трудолюбие в сферах сельского и водного хозяйства. В реализации стратегического курса Нового Узбекистана в сфере сельского хозяйства я прежде всего опираюсь на вас, свыше 3,5 миллиона соотечественников, которые трудятся в агросекторе. Готов в свою очередь обеспечить для вас все необходимые условия и возможности. Ведь будущее нашего сельского хозяйства — это будущее всей страны.», — говорится в тексте поздравления.

Со следующего года:

фермерам, вырастившим за свой счет 50% урожая хлопка в дополнительном порядке, предоставят 5% субсидию, фермерам, не имеющим задолженности по налогам, лизингу и кредиту, — будут выделять льготные кредиты по сниженной ставке до 2%.

Внедрят новую систему управления субсидиями в сельском хозяйстве, 53 вида субсидий, ранее предоставлявшихся 6 министерствами, будет осуществлять только Агентство по платежам в аграрной сфере;

при выделении субсидий устранят излишние бюроратические барьеры, фермеры и дехкане будут обращаться за субсидиями только через электронную платформу.

в сельском хозяйстве наладят новую систему страхования урожая: при его страховании 50% расходов дехкан и фермеров будет покрывать государство. Ущерб при потере урожая будут компенсировать через Фонд сельскохозяйственного страхования.

за передовыми фермерами-наставниками закрепят фермеров, получающих низкие урожаи, тем самым создадут обоюдовыгодную систему;

в рамках программы «Новый агроном» подготовят высококвалифицированные кадры из 180 одаренных студентов;

только в хлопководстве на поддержку дехкан и фермеров направят 35 трлн сумов.

«Как и в хлопководстве, мы внедрим систему выделения фермерам, выращивающим зерновые культуры, субсидий в размере 10 процентов от полученного урожая. В садоводстве организуем работу по возделыванию новых и обновлению имеющихся садов и виноградников на основе трехлетней программы», — сказал президент.

В рыбоводстве примут новую программу развития в целях обновления породы, повышения результативности и прозрачности;

с венгерскими и норвежскими партнерами начнут работу по налаживанию породистости карпов и холодноводных рыб.

50% расходов на ввоз из-за рубежа породистых рыб планируют покрывать из бюджета;

рыбные хозяйства освободят от таможенной пошлины при импорте инкубационных систем, лабораторий, установок замкнутого водоснабжения;

для хозяйств, организовавших интенсивное рыбоводство, налоги на землю и имущество сократят вдвое.

«Мы создадим Академию сельскохозяйственных наук, призванную обеспечить интеграцию “науки — образования — производства” в целях полного использования потенциала сельского хозяйства. Убежден, что вы, примете активное участие в успешной реализации таких широкомасштабных задач и внесете достойный вклад в выведение развития отрасли на новый уровень», — резюмировал президент.

День работников сельского хозяйства в республике ежегодно отмечают во второе воскресенье декабря.