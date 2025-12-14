Мирзиёев: Будущее нашего сельского хозяйства — это будущее всей страны

«За этими показателями стоят труд, мужество, самоотверженность наших дехкан и фермеров, работников кластеров, каждого человека, проявившего свои упорство и трудолюбие в сферах сельского и водного хозяйства. В реализации стратегического курса Нового Узбекистана в сфере сельского хозяйства я прежде всего опираюсь на вас, свыше 3,5 миллиона соотечественников, которые трудятся в агросекторе. Готов в свою очередь обеспечить для вас все необходимые условия и возможности. Ведь будущее нашего сельского хозяйства — это будущее всей страны.», — говорится в тексте поздравления.