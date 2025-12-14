Аналитики назвали самые ходовые марки машин на Ямале

Второе место по популярности заняла Kia — 14,5% интереса. Чаще всего ямальцы присматриваются к модели Kia Rio. Интерес к ней в округе вырос на 5%, средняя цена автомобиля держится на уровне 1,25 миллиона рублей. Третья строчка — у Hyundai (11,6% интереса). Лидером внутри марки стал Hyundai Solaris: на него приходится 6,1% просмотров объявлений, средняя стоимость — 1,3 миллионоа рублей.