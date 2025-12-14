Ричмонд
Аналитики назвали самые ходовые марки машин на Ямале

Автомобили Toyota стали самыми популярными машинами с пробегом на Ямале в ценовом диапазоне от одного до двух миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы «Авито Авто».

Toyota Camry — одна из самых популярных марок на Ямале.

«В ценовом сегменте в ЯНАО лидирует марка — Toyota на них приходится 25,2% интереса при средней стоимости 1 450 000 рублей. Среди конкретных моделей стабильно выделяется Toyota Camry», — сообщили аналитики. При средней стоимости Camry на Ямале 1 450 000 рублей, запросы на модель составили 11%.

Второе место по популярности заняла Kia — 14,5% интереса. Чаще всего ямальцы присматриваются к модели Kia Rio. Интерес к ней в округе вырос на 5%, средняя цена автомобиля держится на уровне 1,25 миллиона рублей. Третья строчка — у Hyundai (11,6% интереса). Лидером внутри марки стал Hyundai Solaris: на него приходится 6,1% просмотров объявлений, средняя стоимость — 1,3 миллионоа рублей.

В топ-5 самых популярных моделей с пробегом на Ямале также входят Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota RAV4 и Kia Sportage. Замыкают десятку наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Hyundai Creta, Nissan X-Trail и Mazda 6.