Минниханов потребовал разобраться с жалобами на резкий рост квартплаты в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства обратил внимание на волну жалоб от жителей республики: люди массово сообщают о резком увеличении платежей за жилищно коммунальные услуги. Особую обеспокоенность граждан вызывает рост счетов за отопление — притом что ноябрь выдался относительно теплым. Многие опасаются, что с наступлением настоящих холодов суммы в квитанциях станут еще выше. Жители недоумевают, чем обусловлено такое повышение, если погодные условия не дают для этого очевидных оснований.