Минниханов потребовал разобраться с жалобами на резкий рост квартплаты в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства обратил внимание на волну жалоб от жителей республики: люди массово сообщают о резком увеличении платежей за жилищно коммунальные услуги. Особую обеспокоенность граждан вызывает рост счетов за отопление — притом что ноябрь выдался относительно теплым. Многие опасаются, что с наступлением настоящих холодов суммы в квитанциях станут еще выше. Жители недоумевают, чем обусловлено такое повышение, если погодные условия не дают для этого очевидных оснований.
Рустам Минниханов дал жесткие поручения профильным ведомствам — Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, Государственному комитету по тарифам, Государственной жилищной инспекции, а также управляющим компаниям.
Глава республики потребовал: не допускать выставления жителям необоснованных счетов за ЖКУ; оперативно проводить перерасчет платежей в случае выявления любых ошибок в начислениях.
Кроме того, Минниханов распорядился организовать «горячие линии» для жителей. По ним граждане смогут получить развернутые разъяснения: узнать, из чего складывается сумма в платежке и на каком основании произошло повышение тарифов.
«Людям нужно спокойно все разъяснять. Это наша работа», — подчеркнул глава Татарстана.