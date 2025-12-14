Ричмонд
Узбекских мигрантов в России обеспечат временным бесплатным жильем

Vaib.uz (Узбекистан. 14 декабря). Власти Узбекистана запустили новую программу поддержки для своих граждан, находящихся в России.

Источник: Vaib.Uz

Теперь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, подвергся давлению, принудительному труду или стал жертвой насилия, будет предоставляться временное бесплатное жилье.

Представительство Агентства по миграции Узбекистана в России уже заключило договоры с 15 хостелами и гостиницами посуточной аренды в Москве и Московской области. Это позволит оперативно размещать мигрантов, которые остались без крыши над головой и нуждаются в помощи.

Если узбекский мигрант оказался без жилья и в трудной финансовой ситуации, он может обратиться в представительство Агентства по миграции в Москве. После изучения обстоятельств ему предоставят возможность бесплатного проживания в одном из хостелов сроком до 30 дней.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о заключении аналогичных договоров с хостелами и гостиницами в других регионах России — в Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральных округах.

Таким образом, власти страны стремятся сделать пребывание своих граждан за рубежом более безопасным и защищённым, а оказавшимся в сложной ситуации предоставить реальную поддержку и шанс начать всё сначала.