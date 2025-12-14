Как проиндексируют пенсии в Молдове в 2026 году — решение парламента

Основная часть бюджета будет направлена на выплату пенсий. Это 34,18 миллиарда леев, что составляет 66,5% всех расходов и на 11,2% больше, чем в 2025 году. Документ предусматривает индексацию пенсий и социальных пособий на 6,8% с 1 апреля. Всего в 2026 году пенсиями будут обеспечены более 665 000 граждан Молдовы.
Пособие при рождении ребенка будет увеличено до 21 886 леев. А более 78 000 детей будут получать ежемесячное пособие в размере 1000 леев до достижения двух лет.
Также в проект заложено создание 2000 новых мест в детских садах для детей до 3 лет, чтобы облегчить возвращение женщин на рабочие места. Для примерно 750 детей, оставшихся без родительской опеки, будут наняты 33 профессиональных помощника по уходу за детьми.
Кроме того в 2026 году в Теленештах, Штефан Водэ и Кагуле планируется открытие центров помощи для женщин и девочек, пострадавших от домашнего насилия. В Кагуле также на бюджетные средства организуют региональный центр Barnahus, который будет оказывать психологическую, юридическую, медицинскую и социальную помощь детям-жертвам или свидетелям преступлений. В центр смогут обращаться жители девяти районов на юге Молдовы. Для поддержки семей людей с ограниченными возможностями будут созданы шесть новых служб Respiro в дополнение к семи существующим.
Законопроект одобрили только 53 депутата от фракции парламентского большинства PAS. Оппозиция раскритиковала документ и выступила против.
После завершения работы над проектом закона он будет предложен парламенту для рассмотрения во втором чтении.
Депутат от Партии социалистов Алла Дарованная, член комиссии социальной защиты, здравоохранения и семьи, указала на сокращающееся соотношение работников и пенсионеров: 1,2 работника к 1 пенсионеру.
«Нам срочно нужно создавать рабочие места, и министерство труда должно активно участвовать вместе с минэкономики в этом», — отметила депутат.
Ее коллега по фракции Владимир Односталко назвал бюджет в целом сбалансированным.
«Цифры примерно верные, но приоритеты расставлены совершенно неправильно. В приоритете должна быть демографическая политика, как финансовые, так и нефинансовые инструменты», — заявил он.
Представитель блока «Альтернатива» экс-премьер Ион Кику в ходе дебатов с фракцией PAS предложил сравнить, сколько пенсионеры Молдовы могут в настоящее время приобрести кубометров газа, киловатт электричества, литров растительного масла, батонов хлеба или килограммов сахара, чтобы в правящей партии «наконец-то заметили, что даже при достаточно повышенных при ее правлении пенсиях люди стали беднее и могут позволить себе куда меньше, чем четыре года назад».