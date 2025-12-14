Как проиндексируют пенсии в Молдове в 2026 году — решение парламента

Кроме того в 2026 году в Теленештах, Штефан Водэ и Кагуле планируется открытие центров помощи для женщин и девочек, пострадавших от домашнего насилия. В Кагуле также на бюджетные средства организуют региональный центр Barnahus, который будет оказывать психологическую, юридическую, медицинскую и социальную помощь детям-жертвам или свидетелям преступлений. В центр смогут обращаться жители девяти районов на юге Молдовы. Для поддержки семей людей с ограниченными возможностями будут созданы шесть новых служб Respiro в дополнение к семи существующим.