Пермяки и застройщики годами не могут продать элитную недвижимость

Элитные квартиры продают с отделкой и без.
В Перми объявления о продаже некоторых элитных квартир не снимают с публикации на сайтах на протяжении нескольких лет. Недвижимость не покупают не только на вторичном, но и первичном рыке. Что предлагают владельцы жилья, почему пермяки не спешат обзаводиться дорогими квартирами — в материале URA.RU.
Просторная и дорогая.
На первичном рынке задержалась трехкомнатная квартира в многофункциональном комплексе «Москва». Недвижимость площадью 216,3 квадратных метра продают за 88 млн рублей. В квартире сделана только предчистовая отделка, есть просторная терраса. Строительство жилого комплекса было завершено в 2023 году. Тогда пентхаус предлагали за 79 млн рублей. Спустя три года застройщику так и не удалось найти покупателя.
Квартиру в элитном ЖК не могут продать длительное время.
Руководитель центра недвижимости «Метры ближе» Александр Леонов отметил, что МФК «Москва» — один из самых дорогих и комфортных жилых комплексов Перми. В городе можно найти элитную недвижимость дешевле. По словам эксперта, видовые квартиры как в «Москве» годами ждут своих покупателей, и это нормально. Застройщик знает цену этому лоту и не стремится продать его быстро, отметил агент по недвижимости.
Квартира с интеллигентными соседями.
С ноября 2024 года проедается «трешка» в доме на улице Советская, 3. Площадь лота — 129,8 квадратных метра, а цена — 56 млн рублей. В стоимость входят мебель и бытовая техника. Владелец пишет, что рядом живут интеллигентные соседи. За год недвижимость подешевела на 2 млн рублей.
Жилье с видом на Каму.
В Перми на продажу выставлены несколько квартир с видом на Каму.
Четырехкомнатную квартиру на улице Красновишерская, 37 впервые выставили на продажу в 2018 году за 27 млн рублей. Сейчас недвижимость оценивают в 40 млн рублей. Мебель и бытовая техника достанется новым владельцам. Также в стоимость входят два машиноместа на подземном паркинге. Окна квартиры выходят на Каму.
Пятикомнатная в центре.
Квартиру площадью 183 квадратных метра в доме на улице Сибирская, 48/2 продают за 36 млн рублей. Впервые объявление было опубликовано в 2022 году. Тогда недвижимость продавали за 17,9 млн рублей. В этой квартире хозяева оставляют только кухонный гарнитур, кондиционер и посудомоечную машину. Есть машиноместо на улице, которое будет закреплено за владельцами жилья.
Эксклюзив без перепланировок.
В топ-5 самых дорогих и долгопродающихся квартир также вошел лот в доме на бульваре Гагарина, 44а. Пятикомнатную квартиру площадью 174,7 квадратных метра отдают за 34 млн рублей. В 2024 году жилье оценивали в 17,4 млн рублей. Продавец пишет, что это эксклюзивный вариант, в котором не было перепланировок.
Почему дорогие квартиры не продаются?
Александр Леонов отметил, что элитная недвижимость всегда продается дольше обычного. На это есть несколько причин. Во-первых, такие объекты часто переоценивают, потому что у собственников и застройщиков нет цели продать их быстро.
Во-вторых, квартиры стоимостью дороже 30 млн рублей конкурируют с загородной недвижимостью. «В черте Перми продаются частные дома за 30−40 млн рублей и дороже. Поэтому спрос на элитные квартиры достаточно слабый, ведь можно за такую же цену приобрести жилье большей площади с земельным участком», — отметил собеседник агентства.
В-третьих, такая недвижимость обычно покупается на свои деньги без заемных средств, но сейчас есть инструменты, которые приносят большую доходность, и можно зарабатывать 15−20%. «В 2026 году деньги будут дешеветь, и инвестиционные инструменты станут менее доходными, поэтому элитная недвижимость будет лучше продаваться», — добавил агент по недвижимости.