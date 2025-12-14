Инвестиции в текстиль: в Туркестане реализуют проект на 23,3 млрд тенге

— Сегодня в сфере легкой промышленности Туркестанского региона закладывается фундамент стратегически важного проекта. Начинается строительство завода по производству джинсовых тканей ТОО «Hygeia Textile Kazakhstan» в специальной экономической зоне. Глава государства в своем нынешнем Послании определил новый экономический курс страны. Главная идея Послания — перевод нашего государства на экономику, основанную на инновациях и цифровых технологиях. Во-первых, поставлена задача диверсификации экономики. В этой связи мы начали развивать хлопковый кластер в Туркестанской области. Отныне хлопок, производимый в регионе, будет на 100 процентов перерабатываться у нас с выпуском готовой продукции. Один из таких заводов, фундамент которого заложен сегодня, выведет текстильное производство нашей страны на новый уровень. Здесь будет производиться 30 тысяч тонн хлопчатобумажной нити и 10 миллионов метров джинсовых тканей в год. Готовая продукция будет экспортироваться в страны Европы и Центральной Азии. Проект полностью реализуется за счет частных инвестиций. Это яркий плод работы по привлечению инвестиций в Туркестанскую область. Перед нами стоит задача превратить Туркестанскую область в самодостаточный регион с развитой сферой глубокой переработки. Ведь Туркестан — благоприятный регион для развития легкой промышленности. Этот новый завод — крупный проект, направленный на замещение импорта и повышение экспортного потенциала. Очевидно, что с запуском этого объекта Туркестан станет одним из текстильных центров Казахстана. Поэтому выражаю благодарность инвесторам, участвовавшим в проекте! Пусть новый проект будет успешно реализован, и производство Туркестана развивается! — сказал глава региона.