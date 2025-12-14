Инвестиции в текстиль: в Туркестане реализуют проект на 23,3 млрд тенге

Сегодня в Туркестане в этих целях дан старт очередному проекту: заложен фундамент предприятия по выпуску джинсовых тканей, передает DKNews.kz.
В церемонии закладки капсулы строительства линий по прядению хлопчатобумажной нити и производству джинсовых тканей приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и директор ТОО «Hygeia Textile Kazakhstan» Жин Ёуйй.
— Сегодня в сфере легкой промышленности Туркестанского региона закладывается фундамент стратегически важного проекта. Начинается строительство завода по производству джинсовых тканей ТОО «Hygeia Textile Kazakhstan» в специальной экономической зоне. Глава государства в своем нынешнем Послании определил новый экономический курс страны. Главная идея Послания — перевод нашего государства на экономику, основанную на инновациях и цифровых технологиях. Во-первых, поставлена задача диверсификации экономики. В этой связи мы начали развивать хлопковый кластер в Туркестанской области. Отныне хлопок, производимый в регионе, будет на 100 процентов перерабатываться у нас с выпуском готовой продукции. Один из таких заводов, фундамент которого заложен сегодня, выведет текстильное производство нашей страны на новый уровень. Здесь будет производиться 30 тысяч тонн хлопчатобумажной нити и 10 миллионов метров джинсовых тканей в год. Готовая продукция будет экспортироваться в страны Европы и Центральной Азии. Проект полностью реализуется за счет частных инвестиций. Это яркий плод работы по привлечению инвестиций в Туркестанскую область. Перед нами стоит задача превратить Туркестанскую область в самодостаточный регион с развитой сферой глубокой переработки. Ведь Туркестан — благоприятный регион для развития легкой промышленности. Этот новый завод — крупный проект, направленный на замещение импорта и повышение экспортного потенциала. Очевидно, что с запуском этого объекта Туркестан станет одним из текстильных центров Казахстана. Поэтому выражаю благодарность инвесторам, участвовавшим в проекте! Пусть новый проект будет успешно реализован, и производство Туркестана развивается! — сказал глава региона.
Мощность производства: 10 млн метров джинсовой ткани в год. Общая стоимость проекта: 23,3 млрд тенге. Планируется создать более тысячи новых рабочих мест. Площадь объекта: 20 гектаров. Проект реализуется в два этапа за счет частного инвестора на территории специальной экономической зоны «Turan».
В целом, в результате активизации работы индустриальных зон, малых производственных парков и специальных экономических зон в области за 10 месяцев объем промышленной продукции достиг 1,3 трлн тенге, а уровень роста составил 113,4%.