Казахстан ускоряет внедрение BIM-технологий в строительстве

12 декабря в Астане прошла рабочая встреча заместителя Премьер-Министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева и министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева с представителями холдинга BI Group и компании Autodesk — мирового лидера в 2D/3D-проектировании, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Вице-министры, представители Администрации Президента и эксперты обсудили дальнейшее масштабирование BIM (Building Information Modeling) и развитие сквозной цифровизации в строительной отрасли.

BI Group представила свои цифровые решения для всех этапов жизненного цикла строительства, а Александр Семижон, исполнительный директор Autodesk по Центральной Азии, поделился международным опытом внедрения BIM.

Ерсайын Нагаспаев подчеркнул:

«Цифровизация строительной отрасли — это прямое поручение Главы государства. Мы последовательно создаём условия, чтобы внедрение BIM стало нормой, а отрасль стала более эффективной, прозрачной и технологичной».

По итогам обсуждения стороны отметили необходимость дальнейшего совершенствования нормативной базы и расширения применения BIM-технологий в проектах по всей стране.