Казахстан ускоряет внедрение BIM-технологий в строительстве

12 декабря в Астане прошла рабочая встреча заместителя Премьер-Министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева и министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева с представителями холдинга BI Group и компании Autodesk — мирового лидера в 2D/3D-проектировании, передает DKNews.kz.