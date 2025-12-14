В МАРТ сказали, сколько белорусских овощей продают в магазинах

О доле белорусских овощей в магазинах рассказала замначальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ (Министерства антимонопольного регулирования и торговли) Екатерина Макуценя, пишет БелТА.
Белорусский рынок в основном обеспечивается продукцией отечественного производства, в том числе и овощной. По подсчетам Белстата, за первые 9 месяцев 2025 года доля продажи отечественного картофеля составили 90,2%, белокочанной капусты — 82,3%, моркови — 93,7%, столовой свеклы — 89,5%, репчатого лука — 64,7%, яблок — 58,9%.
Екатерина Макуценя отметила, что по итогам года эти показатели будут выше. При этом она подчеркнула, что есть продукция, которую по объективным причинам невозможно полностью заместить отечественным производством.
