О наработанных компетенциях и количестве персонала для энергоблока № 3 рассказали на БелАЭС

Специалисты Белорусской АЭС на данный момент обслуживают два энергоблока. Принято решение построить дополнительный, третий блок. «Мы готовы выполнить любую задачу: компетенций, персонала у нас достаточно. На протяжении сооружения и первого блока, и второго энергоблока у нас появился огромный опыт, в том числе именно граждан нашей страны, не только приглашенных специалистов. Поэтому, имея такие компетенции, квалифицированный персонал, справимся с любой поставленной задачей. Мы как коллектив очень рады тому, что принято именно такое решение (о строительстве третьего энергоблока БелАЭС. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Александр Ракавчук.