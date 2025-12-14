О наработанных компетенциях и количестве персонала для энергоблока № 3 рассказали на БелАЭС

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник цеха радиационной безопасности РУП «Белорусская атомная электростанция» Александр Ракавчук в эфире телеканала СТВ рассказал о наработанных компетенциях и количестве персонала для третьего энергоблока БелЭАС, сообщает БЕЛТА.
Специалисты Белорусской АЭС на данный момент обслуживают два энергоблока. Принято решение построить дополнительный, третий блок. «Мы готовы выполнить любую задачу: компетенций, персонала у нас достаточно. На протяжении сооружения и первого блока, и второго энергоблока у нас появился огромный опыт, в том числе именно граждан нашей страны, не только приглашенных специалистов. Поэтому, имея такие компетенции, квалифицированный персонал, справимся с любой поставленной задачей. Мы как коллектив очень рады тому, что принято именно такое решение (о строительстве третьего энергоблока БелАЭС. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Александр Ракавчук.
По предварительным расчетам, на третьем энергоблоке Белорусской АЭС может быть организовано около 1 тыс. рабочих мест. Более точно число определит проектная документация. «Исходя из опыта, около 1 тыс. человек понадобится для безопасного функционирования нашего энергоблока № 3», — заметил начальник цеха радиационной безопасности.
Он подчеркнул, что БелАЭС функционирует в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации и подтверждает безопасную эксплуатацию. «Это очень важно. Мы придерживаемся тех установленных нормативов, которые гарантируют при их соблюдении непревышение установленных доз облучения нашего населения», — подчеркнул Александр Ракавчук.
Специалисты проводят замеры на территории санитарно-защитной зоны, в зоне наблюдения. «Это те населенные пункты, в которых установлены наши посты автоматизированной системы контроля. Характеризуют радобстановку по мощности дозы, они не превышают характерных для естественного радиационного фона и составляют до 0,12 мкЗв/ч. То есть наша деятельность никаким образом в настоящее время не отражается на естественно сложившейся ранее (до сооружения нашей станции) обстановке», — пояснил начальник цеха радиационной безопасности.
На БелАЭС ежегодно в рамках демонстрации открытости своей деятельности выполняют расчет дозовых нагрузок с учетом выбросов и сбросов в окружающую среду. «При установленных значениях для нашего населения, проживающего в зоне наблюдения, 10 мкЗв в год — это минимально значимая доза. Мы достигаем параметров, не превышающих 5−6 мкЗв в год. Это достаточно низкие параметры. Это характеризует наше состояние», — акцентировал внимание Александр Ракавчук. -0-