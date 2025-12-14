Во Франции реактор на АЭС «Фламанвиль» впервые вышел на полную мощность

Во Франции атомный реактор EPR на АЭС «Фламанвиль», ставший первым за 25 лет новым энергоблоком в стране, впервые заработал на полную мощность, сообщила энергокомпания EDF, управляющая парком атомных электростанций в государстве.
«Четырнадцатое декабря 2025 года ознаменовало важный этап: в 11.37 (13.37 мск — ред.) реактор “Фламанвиль-3” достиг 100% атомной мощности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что реактор произвел 1 669 мегаватт валовой электрической мощности.
Строительство энергоблока началось в 2007 году. Он был запущен с опозданием в 12 лет из-за технических сложностей. С сентября 2024 года он работал в тестовом режиме, его несколько раз останавливали из-за поломок.
Напомним, в феврале 2017 года на территории строящегося третьего энергоблока АЭС «Фламанвиль» прогремел взрыв, а затем произошел пожар. Пять человек получили отравления угарным газом. Префект французского департамента Манш Жак Витковски заявил, что причиной инцидента на АЭС «Фламанвиль» стал сбой в работе вентилятора.