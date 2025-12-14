Volkswagen впервые за 88 лет своего существования закроет завод в Германии

Немецкий автопроизводитель Volkswagen впервые в своей истории, за 88 лет, закроет завод на территории Германии, сообщает газета Financial Times.
Компания полностью остановит производство в Дрездене, и это произойдет после 16 декабря, уточняется в публикации.
Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, но сталкивается с рядом проблем, среди которых снижение спроса в европейских странах, слабые продажи в Китае и усугубление торговых ограничений и тарифной политики со стороны США.
Ранее немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в автоконцерне, сообщала, что наблюдательный совет Volkswagen отложил утверждение инвестиционной программы на ближайшие годы на фоне нестабильной финансовой ситуации.
Также издание информировало, что в автопроме Германии могут сократить около 200 тысяч работников на фоне слабых квартальных показателей, в том числе у Volkswagen.