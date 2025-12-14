AFP: Париж попросил ЕС отложить подписание соглашения с МЕРКОСУР

Франция обратилась к руководству Евросоюза с просьбой отложить подписание торгового соглашения со странами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на официальное заявление французского правительства.
В коммюнике подчеркивается, что Париж настаивает на переносе декабрьских сроков, чтобы иметь возможность продолжить переговоры и выработать эффективные меры по защите европейского аграрного сектора. Власти страны считают необходимым обеспечить соблюдение интересов сельского хозяйства ЕС.
В кабинете министров Франции отмечают, что на данный момент отсутствуют предпосылки для проведения голосования в Евросоюзе по вопросу заключения соглашения с МЕРКОСУР.
Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в уничтожении сельского хозяйства Франции с помощью МЕРКОСУР.