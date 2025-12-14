Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AFP: Париж попросил ЕС отложить подписание соглашения с МЕРКОСУР

Франция обратилась к руководству Евросоюза с просьбой отложить подписание торгового соглашения со странами Южноамериканского общего рынка.

Источник: Аргументы и факты

Франция обратилась к руководству Евросоюза с просьбой отложить подписание торгового соглашения со странами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на официальное заявление французского правительства.

В коммюнике подчеркивается, что Париж настаивает на переносе декабрьских сроков, чтобы иметь возможность продолжить переговоры и выработать эффективные меры по защите европейского аграрного сектора. Власти страны считают необходимым обеспечить соблюдение интересов сельского хозяйства ЕС.

В кабинете министров Франции отмечают, что на данный момент отсутствуют предпосылки для проведения голосования в Евросоюзе по вопросу заключения соглашения с МЕРКОСУР.

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в уничтожении сельского хозяйства Франции с помощью МЕРКОСУР.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше