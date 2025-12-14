AFP: Париж попросил ЕС отложить подписание соглашения с МЕРКОСУР

В коммюнике подчеркивается, что Париж настаивает на переносе декабрьских сроков, чтобы иметь возможность продолжить переговоры и выработать эффективные меры по защите европейского аграрного сектора. Власти страны считают необходимым обеспечить соблюдение интересов сельского хозяйства ЕС.