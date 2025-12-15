Нацбанк ощутимо повысил курс евро и курс доллара на 15 декабря после выходных

В Национальном банке изменили валютные курсы валют на 15 декабря, понедельник. После выходных заметно подросли курс доллара и курс евро, а курс российского уменьшился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 15 декабря, Национальным банком определеные такие валют: 1 доллар США равен 2,9483 белорусского рубля, 1 евро — 3,4590 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7037 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 12 декабря, субботу, 13 декабря, и воскресенье, 14 декабря, курс евро и курс доллара ощутимо потяжелели, а курс российского рубля стал ниже. Ощутимее других в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше сразу на 0,0142 белрубля, курс евро увеличился на 0,0255 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0166 белрубля.
