В Челябинске выставили на продажу популярную школу театра, рекламы и кино

Ранее в этом же Курчатовском районе Челябинска выставляли на продажу крупный торговый комплекс на Комсомольском проспекте, 113. Его цену снизили с 920 до 650 млн рублей, при том что в ТК работают свыше 40 магазинов, включая гипермаркет «Лента», DNS и другие арендаторы, а ежедневный поток посетителей достигал около семи тысяч человек.