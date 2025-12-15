В Челябинске выставили на продажу популярную школу театра, рекламы и кино

Школу, где обучают рекламному бизнесу продают в Челябинске.
В Курчатовском районе Челябинска продается школа театра, рекламы и кино. Заведение пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.
«Продается действующая “Школа театра, рекламы и кино” на проспекте Победы, 290. Цена — 1 350 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».
Ранее в этом же Курчатовском районе Челябинска выставляли на продажу крупный торговый комплекс на Комсомольском проспекте, 113. Его цену снизили с 920 до 650 млн рублей, при том что в ТК работают свыше 40 магазинов, включая гипермаркет «Лента», DNS и другие арендаторы, а ежедневный поток посетителей достигал около семи тысяч человек.