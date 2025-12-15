Wildberries хочет провести экспансию и занять долю рынка такси

WB хочет выходить на новые рынки.
Маркетплейс Wildberries рассматривает возможность вывода на российский рынок собственного сервиса такси в 2026 году, сообщили «Известия». По данным издания, компания уже подготовила отдельное мобильное приложение для пользователей в России, а до конца текущего года продолжит набор водителей в рамках партнерской курьерской программы.
«Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в 2026 году может запустить собственный сервис такси в России», — рассказали «Известиям» четыре источника, знакомых с планами корпорации. Один из собеседников отметил, что разработка специального приложения для этих целей уже завершена, а до конца года компания ведет набор водителей в рамках партнерской курьерской программы.
Еще один источник, знакомый с планами организации, уточнил, что в качестве основы для нового сервиса может быть использована инфраструктура уже действующих платформ по заказу такси. По словам двух других собеседников издания, компания изучала возможность приобретения сервиса персональных водителей Wheely, а также проявляла интерес к покупке «Ситимобила». В то же время источник, близкий к РВБ, подчеркнул, что у Wildberries сейчас нет «очевидной» цели для покупки с целью выхода на рынок такси в РФ, поэтому запуск собственного сервиса, вероятнее всего, будет осуществляться самостоятельно. Конкретные сроки реализации проекта не уточняются.