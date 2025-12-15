В Кургане выставили на продажу популярную студию красоты в культурном центре

Ранее в Кургане выставили на продажу косметологический центр, расположенный на улице Советской. Здание находится в историческом центре, где много домов, являющихся памятниками архитектуры. В косметологическом центре сделан современный качественный ремонт. На его месте может появиться другой салон косметологии, медицинский центр или фитнес-клуб. В связи с чем владельцы бизнеса избавляются от него, в объявлении не уточняется.