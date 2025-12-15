В Иркутске завершают сборку импортозамещенного крыла самолета МС-21

На Иркутском авиационном заводе идут финальные операции по сборке полностью российской, импортозамещенной конструкции крыла для пассажирского самолета МС-21. Как сообщает Telegram-канал ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), после завершения работ крыло будет передано в цех окончательной сборки лайнера.
В настоящее время на сборочной станции F10 специалисты стыкуют консольные части крыла с фюзеляжем. Параллельно выполняется комплекс ответственных операций — прокладка бортовой кабельной сети, монтаж систем управления, гидравлики, противообледенительной системы и системы отбора воздуха.
Коллектив цеха уже успешно завершил установку балок закрылков, а также монтаж и регулировку рельс предкрылков. Сейчас в активной фазе находятся работы по установке съемных буферных отсеков, сборка элементов малой механизации и трансмиссии предкрылков и закрылков.
Следующим ключевым этапом, после регулировки трансмиссии механизации крыла, станет установка и точная регулировка самих закрылков и предкрылков. Эта работа откроет путь к передаче готового агрегата на следующую стадию производства.
