В Иркутске завершают сборку импортозамещенного крыла самолета МС-21

Коллектив цеха уже успешно завершил установку балок закрылков, а также монтаж и регулировку рельс предкрылков. Сейчас в активной фазе находятся работы по установке съемных буферных отсеков, сборка элементов малой механизации и трансмиссии предкрылков и закрылков.