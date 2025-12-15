Доход или потери: был ли выгоден биткоин казахстанцам в 2025 году

Криптовалюта — это актив с высоким уровнем риска, способный как принести доходы, так и привести к убыткам. При принятии решения об инвестировании в такие финансовые инструменты важно помнить об их волатильности и выбирать подходящую стратегию. Например, для долгосрочных вложений (от двух лет и более) можно использовать стратегию небольших регулярных покупок. Вместо приобретения криптовалюты одним крупным платежом можно осуществлять ежемесячные покупки на меньшую сумму, что позволит усреднить курс и снизить риски.