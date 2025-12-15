Доход или потери: был ли выгоден биткоин казахстанцам в 2025 году

Биткоин (BTC) в 2025 году продемонстрировал значительный рост, достигнув исторического максимума и преодолев отметку в 126 тысяч долларов США. Однако криптовалюты остаются высокорисковыми инвестиционными инструментами, характеризующимися сильной волатильностью — цены на них могут изменяться быстро и непредсказуемо.
На 1 января 2025 года цена за один биткоин составляла 94,7 тысячи долларов США, что по курсу Нацбанка на ту дату равнялось 49,7 миллиона тенге. После небольшого роста к концу месяца цена начала снижаться и достигла 76,3 тысячи долларов в апреле — самой низкой отметки в текущем году.
Затем последовало так называемое «ралли», в ходе которого биткоин активно подорожал до рекордных 126 тысяч долларов в октябре. Однако позже цена вновь начала снижаться, и в какой-то момент опускалась до 80,8 тысячи долларов. На момент написания материала стоимость биткоина колеблется в районе 92 тысяч долларов, что составляет около 48 миллионов тенге по актуальному курсу доллара.
Таким образом, биткоин, купленный 1 января 2025 года, потерял в цене около 2,7 тысячи долларов. Убытки инвесторов в тенге составили около 1,4 миллиона с учетом курсовой разницы.
Криптовалюта — это актив с высоким уровнем риска, способный как принести доходы, так и привести к убыткам. При принятии решения об инвестировании в такие финансовые инструменты важно помнить об их волатильности и выбирать подходящую стратегию. Например, для долгосрочных вложений (от двух лет и более) можно использовать стратегию небольших регулярных покупок. Вместо приобретения криптовалюты одним крупным платежом можно осуществлять ежемесячные покупки на меньшую сумму, что позволит усреднить курс и снизить риски.