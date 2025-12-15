Выяснилось, что крупный маркетплейс готовит запуск собственного такси в РФ

Фиолетовый маркетплейс намерен выйти на рынок такси и запустить собственный сервис в России в 2026 году. Компания уже завершила разработку отдельного мобильного приложения и начала формировать пул водителей.
По данным источников, до конца текущего года маркетплейс ведет набор водителей в рамках партнерской курьерской программы. Речь идет о подготовительном этапе, который должен обеспечить быстрый старт сервиса после официального запуска. Отдельное приложение для пользователей уже создано.
В компании подтвердили, что проект находится в разработке, однако подробностей не раскрыли. Представитель компании сообщил, что сервис уже проходит тестирование за пределами России — в Белоруссии и Узбекистане. От дальнейших комментариев в компании отказались.
В пресс-службе маркетплейса уточнили, что говорить о скором запуске такси в России пока рано. Основной фокус сделан на обкатке модели в других странах. Решение о масштабировании будет принято позже.
Источники на рынке отмечают, что выход в сегмент пассажирских перевозок укладывается в стратегию компании по построению собственной экосистемы. Компания стремится конкурировать с крупнейшими технологическими игроками, в том числе с желтым агрегатором, который сегодня фактически контролирует рынок такси.
