Выяснилось, что крупный маркетплейс готовит запуск собственного такси в РФ

Фиолетовый маркетплейс намерен выйти на рынок такси и запустить собственный сервис в России в 2026 году.

Фиолетовый маркетплейс намерен выйти на рынок такси и запустить собственный сервис в России в 2026 году. Компания уже завершила разработку отдельного мобильного приложения и начала формировать пул водителей.

По данным источников, до конца текущего года маркетплейс ведет набор водителей в рамках партнерской курьерской программы. Речь идет о подготовительном этапе, который должен обеспечить быстрый старт сервиса после официального запуска. Отдельное приложение для пользователей уже создано.

В компании подтвердили, что проект находится в разработке, однако подробностей не раскрыли. Представитель компании сообщил, что сервис уже проходит тестирование за пределами России — в Белоруссии и Узбекистане. От дальнейших комментариев в компании отказались.

В пресс-службе маркетплейса уточнили, что говорить о скором запуске такси в России пока рано. Основной фокус сделан на обкатке модели в других странах. Решение о масштабировании будет принято позже.

Источники на рынке отмечают, что выход в сегмент пассажирских перевозок укладывается в стратегию компании по построению собственной экосистемы. Компания стремится конкурировать с крупнейшими технологическими игроками, в том числе с желтым агрегатором, который сегодня фактически контролирует рынок такси.

