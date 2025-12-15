Во Владивостоке завершилось благоустройство улицы Мордовцева

«Раньше это была одна из самых странных улиц Владивостока. И у нас была задача привести ее в порядок, сделать современной, новой. Благодаря поддержке ВТБ это получилось. Важной частью работ стала замена всех подземных коммуникаций. Уверен, что вслед за такими кардинальными изменениями предприниматели начнут реализовывать здесь интересные проекты», — рассказал Константин Шестаков.