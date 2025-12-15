Во Владивостоке завершилось благоустройство улицы Мордовцева

Обновленный участок от Океанского проспекта до улицы Алеутской в субботу, 13 декабря, осмотрели губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков и управляющий ВТБ в Приморском крае Игорь Кувыкин.
Реконструкция улицы включила в себя такие масштабные работы, как замена всех инженерных коммуникаций, установка нового освещения, обустройство проезжей части и парковочных мест, создание променада с местами отдыха, а также озеленение — вдоль прогулочной зоны высажены деревья, кустарники и многолетние декоративные культуры.
«Раньше это была одна из самых странных улиц Владивостока. И у нас была задача привести ее в порядок, сделать современной, новой. Благодаря поддержке ВТБ это получилось. Важной частью работ стала замена всех подземных коммуникаций. Уверен, что вслед за такими кардинальными изменениями предприниматели начнут реализовывать здесь интересные проекты», — рассказал Константин Шестаков.
Горожане в свою очередь также обращают внимание на то, что улица стала еще одной точкой на карте, где можно прогуляться, насладиться открывающимися великолепными видами и просто отдохнуть, отмечает пресс-служба мэрии.