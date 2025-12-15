В Иркутской области в этом году капитально отремонтировали 12 объектов образования

Деревянное здание 1975 года постройки недавно открылось после капитального ремонта, проведенного с привлечением федеральных средств по национальному проекту «Молодежь и дети». В ходе ремонта были заменены все инженерные сети, проведена работа по ремонту кровли, потолков, полов, окон и дверей. Внутри помещений, включая пищеблок и спортзал, выполнены необходимые работы, а также установлена система пожаротушения.
По информации пресс-службы областного правительства, цена контракта составила 165,7 млн рублей. На материально-техническое оснащение школ были заключены контракты на сумму 13,3 млн рублей. В рамках этих контрактов было приобретено оборудование для столовой, входной группы, гардероба, спортивного зала, Центра детских инициатив, кабинета психолога и других учебных помещений.
Срок окончания ремонтных работ в школе был запланирован на 5 декабря 2025 года. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что благодаря участию в национальном проекте «Молодежь и дети» и совместным усилиям с областным и муниципальным финансированием, объект был сдан раньше срока. Сегодня школа представляет собой совершенно другой формат и общественное пространство, предоставляющее возможность получения качественного образования.
В школе обучаются 393 ребенка в 22 классах. В образовательном учреждении имеются малый и большой спортивные залы с оборудованием для уроков физкультуры. Школьная библиотека, занимающая отдельное помещение, имеет собственное хранилище учебников. На базе школы также функционируют различные кружки и секции, включая школьный спортивный клуб «Лидер», театральный кружок «Маленькие роли» и первичное отделение Движения Первых.
Исполняющий обязанности министра образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что в этом году на капитальный ремонт девяти школ было выделено более 750 млн рублей. Кроме того, средства, полученные по нацпроектам «Молодежь и дети» и «Семья», были направлены на ремонт двух детских садов и одного учреждения среднего профессионального образования.