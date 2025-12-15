В Иркутской области в этом году капитально отремонтировали 12 объектов образования

Исполняющий обязанности министра образования Иркутской области Максим Парфенов сообщил, что в этом году на капитальный ремонт девяти школ было выделено более 750 млн рублей. Кроме того, средства, полученные по нацпроектам «Молодежь и дети» и «Семья», были направлены на ремонт двух детских садов и одного учреждения среднего профессионального образования.