Выяснилось, что нужно делать вкладчикам в РФ на фоне падения банковских ставок

Снижение ставок по банковским продуктам поставило вкладчиков перед выбором: зафиксировать доходность на вкладе или сохранить доступ к деньгам на накопительном счете. О возможных сценариях рассказал эксперт финансового рынка.
По словам руководителя продукта «Вклады» сервиса «Сравни» Ильи Василькова, при стабильной финансовой ситуации перевод средств с накопительного счета на срочный вклад может оказаться оправданным. Речь идет о случаях, когда клиент точно знает, что деньги не понадобятся в ближайшие месяцы. В такой ситуации вклад позволяет сохранить пока еще относительно высокую доходность.
Эксперт отметил, что накопительные счета выигрывают за счет гибкости и свободного доступа к средствам, однако именно по ним банки быстрее всего снижают ставки. Такие продукты оперативно реагируют на изменения ключевой ставки и рыночной конъюнктуры.
Если же существует риск, что деньги могут понадобиться в любой момент, более безопасным вариантом остается накопительный счет. Несмотря на падение доходности, он позволяет избежать потерь, связанных с досрочным расторжением вклада.
Специалист напомнил, что при закрытии вклада раньше срока клиент, как правило, теряет весь начисленный доход. В результате высокая ставка не приносит выгоды, а финансовый результат оказывается нулевым.
