Выяснилось, что нужно делать вкладчикам в РФ на фоне падения банковских ставок

По словам руководителя продукта «Вклады» сервиса «Сравни» Ильи Василькова, при стабильной финансовой ситуации перевод средств с накопительного счета на срочный вклад может оказаться оправданным. Речь идет о случаях, когда клиент точно знает, что деньги не понадобятся в ближайшие месяцы. В такой ситуации вклад позволяет сохранить пока еще относительно высокую доходность.